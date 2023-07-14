Общество

Госдума приняла закон о запрете смены пола

Госдума в пятницу на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о запрете смены пола. Инициатива была внесена в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным, о принятии закона он сообщил в своем Telegram-канале.

«Это решение защищает наших граждан, детей. Вдумайтесь: операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз — трансгендеров (по данным 2022 г.) 1 млн 640 тысяч, среди которых 1 млн 300 тысяч взрослых (0,5% взрослого населения) и 340 тысяч подростков (1,4% всех детей США в возрасте 13-17 лет). Это путь, ведущий к вырождению нации. Для нас это недопустимо», - рассказал Вячеслав Володин.

Законом предлагается аннулировать брак в случае, если один из супругов сменил пол. Изменения вносятся в Семейный кодекс, в статью 16, где описаны условия прекращения брака. Также предусматривается, что если есть справка, что произошла смена пола, то человеку запретят усыновлять детей.