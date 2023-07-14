Общество

Жизнь наощупь: как псковичка с нарушением зрения смогла стать филологом

Первая неделя июля стала чередой настоящих праздников для выпускников вузов. Среди них оказалась и псковичка Лиза Волкова. Она необычная девушка — с четырех лет Лиза полностью потеряла зрение, но это не помешало ей успешно закончить школу и вуз, а также построить далеко идущие планы на будущее.

Фото: Лиза Волкова / «ВКонтакте»

В беседе с корреспондентом «МК в Пскове» Лиза рассказала о своем обучении на филфаке, любви к игре в шахматы и вязании, а также о том, чем собирается заниматься после выпуска из псковского университета.