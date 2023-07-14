Общество

Переехавшего в Псков во время чеченской войны брата разыскивает женщина через «Жди меня»

Владислава Гаурова 1941 года рождения ищет сестра Лилия в Псковской области через телепроект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с событиями в Грозном брат выехал жить в Псков. Так мы потеряли связь. Писала письма по известному нам адресу, но там они не проживают, они снимали эту квартиру», - указала она в своей заявке в адрес телепроекта.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1920291, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».

Напомним, первая чеченская война началась 11 декабря 1994 года, спустя три года после провозглашения независимости республики Ичкерия. Конфликт продолжился и в 1999 году. Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба.