Общество

Три семейные пары получили медаль «За любовь и верность» в Великолукском районе

Три семейные пары удостоены медали «За любовь и верность» в Великолукском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Алексей Кузьмин / Telegram

Это супруги Николай и Мария Гавриловы, Михаил и Зинаида Васильевы из Переслегино, а также супруги Николай и Людмила Степановы из деревни Гусаково.

«Хочу еще раз обратиться к этим замечательным парам и сказать, что медаль "За любовь и верность" - это признание ваших заслуг перед обществом. Ваш пример дает стимул молодым семьям стремиться к тому, чтобы создавать и сохранять такие же бережные, трепетные отношения. Вы на слуху у всего района, большой вклад внесли в его развитие. Вы почитаемые, уважаемые люди и поэтому приятно, что именно вам вручена эта заслуженная награда», - отметил глава района.

Алексей Кузьмин пожелал супругам крепчайшего здоровья, бесконечной любви и семейного долголетия на радость.