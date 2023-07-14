Общество

Первый этап клинических испытаний вакцины от Эболы проводят в России

Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение первой фазы клинических исследований вакцины от вирусов Эбола и Марбург у Минздрава РФ. Испытания, в которых примут участие 64 добровольца, должны закончиться к концу 2023 года.

Эбола и Марбург — смертельно опасные инфекции, которые распространены в Центральной и Западной Африке. Российскую вакцину «ФилоПан» против них создали на основе технологии, которая ранее применялась в препарате от SARS-CoV-2 «Спутник V», сообщают «Известия».

«В вакцине "ФеноПан" используется дефектный аденовирус. Он безопасен для человека, так как не способен размножаться в организме. В него вставлен ген, который кодирует оболочный белок Эболы или Марбург. За счет этого получается вакцина против них. Здесь применяется тот же принцип, который использовали при вакцинации от COVID-19», — рассказал профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«ФилоПан» показал хорошие результаты при тестировании на животных.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о новых вспышках заболевания.