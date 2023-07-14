Общество

Помощь детям, военнослужащим и пожилым людям обсудили общественницы в Пскове

Заседание общественного совета «Женского движения Единой России» прошло в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Наталья Юрченко озвучила план работы на ближайший месяц и обозначила основные акции и мероприятия, в которых могут принять участие активистки движения.

Одной из ключевых тем собрания стала поддержка участников СВО и их семей, охрана и профилактика женского здоровья, а также помощь многодетным и малообеспеченным семьям по сбору детей в школу. Активистки призвали всех неравнодушных присоединиться к ежегодной акции «Собери ребёнка в школу», которая продлится до 25 августа. Всё необходимое для школьников можно приносить в региональные отделения партии. В Пскове на улицу Гоголя, 9 и в Великих Луках – на Некрасова, 10.

«Наше движение молодое, но по всей стране оно получило массовую поддержку. Этот проект сегодня очень востребован, так как основной своей целью ставит оказание помощи уязвимым категориям населения и помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации женщинам и детям», – отметила Наталья Юрченко и напомнила о задачах движения. Среди них разработка законодательных инициатив в интересах женщин, поддержка благотворительных, социальных и молодежных проектов, создание условий для развития женского предпринимательства и другие.

«Основной тренд на данный момент – это изменения нас в изменяемом мире. Женщина наиболее гибко и быстро реагирует на перемены, нам проще найти в себе силы на это», – отметила председатель регионального общественного совета партийного проекта «Женское движение Единой России» Алеся Михачёва.