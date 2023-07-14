Общество

Память лётного экипажа ракетоносца Ту-16 почтили в Острове-2

Память лётного экипажа ракетоносца Ту-16, погибшего во время учений 13 июля 1988 года, почтили в Острове-2. Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«Катастрофа произошла над Баренцевым морем северо-западнее острова Колгуев. Неподалеку от Дома офицеров в Острове-2 однополчане открыли обелиск, посвящённый памяти экипажа ракетоносца», - напомнил Дмитрий Быстров.

На шести крыльях изображены шесть барельефов летчиков. Ежегодно вместе с родственниками погибших, однополчанами, представителями молодежных, патриотических, ветеранских организаций здесь чтут память экипажа.