Общество

Разбор завалов и вывоз мусора с территории сгоревшего зооприюта завершили в Великолукском районе

Разбор завалов и вывоз мусора с территории сгоревшего зооприюта завершили в деревне Веретье-2 Великолукского района. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Сегодня команда волонтеров «Единой России» и клуба «Отечество – Псковская область» завершила разбор завалов и вывоз мусора с территории приюта для бездомных животных «Веретье. Ласковый лай». В этот раз спецтехнику предоставили ИП Кремков и ООО «Экотранс».

«Общими усилиями удалось помочь зоозащитникам в непростой ситуации. Справились за четыре выезда. Спасибо всем и каждому!» - отметил депутат.

Напомним, пожар в деревне Веретье-2 Великолукского района произошел 17 июня. В огне погибли работник приюта для животных «Веретье. Ласковый май», а также пять собак.