Общество

Четыре псковских педагога получат премии в размере 200 тысяч рублей

Итоги конкурса на звание лучших учителей региона в 2023 году, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, получивших общественное признание, подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Лауреатами стали:

учитель начальных классов Псковского гуманитарного лицея Татьяна Храброва,

преподаватель физической культуры Пыталовской средней школы имени А. А. Никонова Вера Федорова,

учитель истории средней общеобразовательной школы №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова в Пскове Анна Тарасова,

преподаватель истории Дедовичской средней школы №2 Юлия Пахомова.

Все четверо победителей конкурса получат федеральную премию в размере 200 тысяч рублей.

По решению конкурсной комиссии еще шесть педагогов будут отмечены региональной премией в размере 100 тысяч рублей. Дополнительно 17 учителей получат премии в размере 25 тысяч рублей.