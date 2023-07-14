Четыре псковских педагога получат премии в размере 200 тысяч рублей

Итоги конкурса на звание лучших учителей региона в 2023 году, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, получивших общественное признание, подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Лауреатами стали:
Все четверо победителей конкурса получат федеральную премию в размере 200 тысяч рублей.
По решению конкурсной комиссии еще шесть педагогов будут отмечены региональной премией в размере 100 тысяч рублей. Дополнительно 17 учителей получат премии в размере 25 тысяч рублей.