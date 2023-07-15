Общество

Минздрав РФ предложил отменить приказ о выдаче документа о смене пола

Минздрав России подготовил проект приказа о признании утратившим силу документа, утверждающего форму и порядок выдачи медорганизацией справки о смене пола. Соответствующий проект документа опубликовали 15 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишут «Известия».

«Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2017 года № 850н "Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола"», — сказано в проекте приказа.

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Соответствующий закон депутаты Госдумы одобрили 14 июля. Новая статья в законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» предусматривает запрет смены пола человека путем медицинских манипуляций и применения лекарств. Помимо этого, речь идет об аннулировании брака, в случае если один из супругов сменил пол. Также при смене пола человеку будет запрещено усыновлять детей.