Общество

Разрешение на аренду охотничьего оружия в России обойдется в 500 рублей

Государственная пошлина за выдачу разрешительных документов на аренду охотничьего оружия составит 500 рублей, соответствующие положения федерального закона вступили в силу в субботу.

Так, закон устанавливает госпошлину в размере 500 рублей за выдачу или продление разрешения на ношение и использование охотничьего оружия, передачу такого оружия иностранному гражданину для ношения и охоты, а также на транспортирование и перевозку оружия и патронов к нему, пишет РИА Новости.

За переоформление такого разрешения, а также лицензии на экспонирование или коллекционирование оружия и патронов к нему госпошлина составит 250 рублей.