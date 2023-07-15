Общество

Астроном рассказал, как можно спасти Землю от астероида

Только ракета с ядерной боеголовкой сможет спасти Землю от крупного астероида, если движущийся в направлении нашей планеты такой объект будет обнаружен за несколько дней до столкновения, рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

«Отклонить такой объект мы не успеем, и надо будет запускать ракету с ядерной боеголовкой и разрушать его. Уж лучше упадёт рой мелких обломков, чем одно крупное тело. Половина мелких обломков может сгореть в атмосфере, а другая – нашлёпать кратеров, но атмосфера Земли сохранится», - сказал Железнов.

При этом он назвал крайне маловероятным сценарий, при котором настолько опасный астероид мог бы быть обнаружен не ранее, чем на этапе его входа в атмосферу. По словам Железнова, наблюдение за небом и подобными объектами идёт постоянно, поэтому "вряд ли до этого дойдёт», пишет РИА Новости.

В то же время современные технологии позволяют запустить ракету хоть через полчаса после обнаружения, но только в том случае, если она хранилась в подготовленном к пуску состоянии, отметил астроном.