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Как рассчитать стоимость за куб товарного бетона?

Как рассчитать стоимость за куб товарного бетона?

Товарным бетоном заливают полы, из него изготавливают смеси для строительных блоков и кирпичной кладки. Это не полный перечень направлений применения востребованной продукции. Товарный бетон от производителя — гарантия формирования прочного фундамента, устойчивого к механическим воздействиям и силовым нагрузкам. При расчете стоимости продукции учитываются многие факторы.

Стоимость за куб: что на нее влияет?

Для расчета стоимости кубометра товарного бетона во внимание принимают его разновидности и характеристики. Выполнить расчеты можно самостоятельно или же получить консультацию менеджера. На цены влияют следующие критерии:

тип и марка прочности;

виды наполнителей — бетон замешивают на гравии, гальке и других материалах;

срочность заказа — чем быстрее вам нужно привезти продукцию, тем выше и ее стоимость. Клиент доплачивает за срочность;

объем партии (в кубометрах) — чем больше заказа, тем ниже цена одного куба товарного бетона. Оптовые заказы всегда выгоднее;

сроки доставки — логистика строится с учетом клиентских пожеланий. Можно получить заказ и в день оформления заявки, но тогда стоимость немного повысится.

На цену за куб влияют и другие факторы. Она может быть снижена для постоянных клиентов, которым всегда доступны привилегии, скидки. Если заказывать товарный бетон с доставкой у производителя, вы всегда будете в выигрыше. Надежные поставщики ценят постоянных клиентов и предлагают им максимально выгодные условия сотрудничества.

Виды товарного бетона

Цена зависит и от того, какой товарный бетон вас интересует. Компании-изготовители предлагают следующие виды:

базовый — самый бюджетный, включает цемент, песок и воду;

специализированный — с дополнительными примесями, подбирается с учетом поставленных целей;

цементно-глиняный — сравнительно хрупкий, но идеально подходящий для применения в декоративных целях;

известковый — обладает антибактериальными свойствами, может использоваться в разных климатических условиях даже при повышенной влажности;

гипсовый — легко поддается обработке не предназначен для работ, требующих сопротивления механическому воздействию.

Вы можете заказать товарный бетон в Москве, если уже определились с типом и иными параметрами. Самый дорогостоящий вид — это асфальтобетон. Прочный и долговечный материал подходит для обустройства дорог, выдерживающих серьезные силовые нагрузки.