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Общество

«Постскриптум»: Теракт на Крымском мосту, запрет смены пола и ипотека под угрозой. ВИДЕО

17.07.2023 15:01|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 июля.

Основные темы, которые обсудили Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:

  • Теракт на Крымском мосту: первые подробности.
  • Госдума запретила смену пола: насколько это решение актуально?
  • Непрекращающийся поток: московские визитеры снова побывали в Псковской области.
  • Застройщики отмечают, что ипотека в Псковской области цветет буйным цветом. Как тогда наш регион оказался в «ипотечном» рейтинге на 78 месте?
  • А мы все празднуем: в регионе продолжается вереница всевозможных фестивалей.

И, как всегда, в программе прозвучали политический и экономический комментарии обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.

Теги: #Постскриптум #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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