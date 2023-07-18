«Постскриптум»: Теракт на Крымском мосту, запрет смены пола и ипотека под угрозой. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 июля.
Основные темы, которые обсудили Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:
- Теракт на Крымском мосту: первые подробности.
- Госдума запретила смену пола: насколько это решение актуально?
- Непрекращающийся поток: московские визитеры снова побывали в Псковской области.
- Застройщики отмечают, что ипотека в Псковской области цветет буйным цветом. Как тогда наш регион оказался в «ипотечном» рейтинге на 78 месте?
- А мы все празднуем: в регионе продолжается вереница всевозможных фестивалей.
И, как всегда, в программе прозвучали политический и экономический комментарии обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.