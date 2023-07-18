Общество

Первый аистенок этого года из волонтерского центра в Гдовском районе начал летать

Первый аистенок этого года из волонтерского центра в Гдовском районе начал летать 16 июля. Об этом сообщается в группе «Дом белого аиста» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дом белого аиста

Аистенок уверенно слетел с гнездовой платформы и улетел. Через некоторое, довольно продолжительное, время вернулся на свою же платформу и потом снова полетел. Птенца по кличке Солнышко доставили в центр из деревни Гористо Дновского района.

Ночью 3 июля, за несколько часов до рассвета, местная жительница Анна Нифонтова оставила сообщение: «Доброе утро. У нас выпал птенец из гнезда. Рано видно, двигается хорошо, корм принимает. Что нам делать и как его можно вам передать? Деревня Гористо Дновского района. Помогите нам сохранить птенца. Сейчас он ночует на небольшом штабеле досок - сам выбрал. Куда его можно определить?».

Пока аистёнок был в деревне, люди как могли заботились о нём. В этот же день птенца удалось забрать. За птенцом съездили в деревню, а потом его передали директору аистиного центра.

Аистёнка из деревни отправляли с ведром лягушек. Он слетел с родительского гнезда на две недели раньше положенного срока.