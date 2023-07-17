Общество

В России появились специалисты по регистрации в Tinder

На интернет-площадках и в мессенджерах появились специалисты по настройке Tinder. Они предлагают помощь в регистрации в соцсети для дейтинга в среднем за 1,5–2 тысяч рублей. Такие объявления были обнаружены на площадках «Авито», а также в Telegram.

В частности, один из продавцов на «Авито» предлагает «помощь в регистрации Tinder для РФ». По его словам, он авторизует в социальной сети через зарубежный номер.

«На номера из РФ Tinder не отправляет SMS. Поэтому я регистрирую ваш профиль на зарубежный номер», — отметил автор объявления.

Другой автор объявления, который создает профили в дейтинговом приложении, отметил, что в среднем его услугами пользуются более 15 человек в неделю, а бум интереса к регистрации начался сразу после ухода компании.

«Сработал "эффект запретного плода" — когда человек раньше не пользовался Tinder, а теперь регистрация в нем из РФ запрещена, интерес к этой услуге со стороны жителей РФ значительно вырос», — рассказал «Известиям» Максим, который занимается настройкой аккаунтов.