Общество

Ливни с грозами накроют днем Псковскую область

Предупреждение о неблагоприятном явлении, полученное от Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», опубликовано на сайте ГУ МЧС России по Псковской области 18 июля.

«Сегодня днем при грозах местами, преимущественно по южным и восточным районам, ожидаются ливни», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова предупреждала, что 18 июля в отдельных районах области ожидаются грозы, ливни, шквалистые усиления ветра.