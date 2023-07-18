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Общество

Ливни с грозами накроют днем Псковскую область

18.07.2023 09:23|ПсковКомментариев: 0

Предупреждение о неблагоприятном явлении, полученное от Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», опубликовано на сайте ГУ МЧС России по Псковской области 18 июля.

«Сегодня днем при грозах местами, преимущественно по южным и восточным районам, ожидаются ливни», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова предупреждала, что 18 июля в отдельных районах области ожидаются грозы, ливни, шквалистые усиления ветра. 

Теги: #прогноз погоды
Источник: Псковская Лента Новостей
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