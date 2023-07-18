Общество

ЦУР Псковской области продолжает обучать специалистов работе в соцсетях

Специалисты Центра управления регионом Псковской области провели обучающий семинар для сотрудников подведомственных учреждений органов социальной защиты, посвященный работе в социальных сетях 14 июля. Мероприятие собрало более 30 администраторов госпабликов, которые заинтересованы в эффективной работе в онлайн-пространстве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На семинаре спикеры поделились своими знаниями и опытом в области эффективной работы в социальных сетях. Были рассмотрены различные инструменты продвижения групп и страниц, а также обсуждались критерии качественного контента. Участники получили ценные рекомендации и ответы на вопросы, связанные с ведением официальных страниц.

Благодаря проведению таких мероприятий, организованных ЦУР Псковской области, участники смогут оптимизировать ведение официальных страниц и повысить их эффективность. Обмен опытом и знаниями позволяют развиваться в сфере социальных сетей и лучше взаимодействовать с аудиторией.