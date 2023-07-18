Общество

Псковское УФАС оштрафовало социальную сеть «ВКонтакте»

Псковское УФАС оштрафовало социальную сеть «ВКонтакте» за непредоставление информации о владельце страницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Источник: Псковское УФАС

Ранее УФАС рассматривало дело, возбужденное по признакам нарушения закона о рекламе. Один из псковских фотографов в рекламном посте на своей странице в социальной сети использовал фразу «самое лучшее соотношение цена-качество», тем самым некорректно сравнил свои услуги с услугами конкурентов.

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C целью установления владельца страницы, на которой была размещена спорная реклама, ведомство направило запрос во «ВКонтакте».

«Однако "ВКонтакте" отказалось предоставить данную информацию, ссылаясь на неправильное оформление запроса. Соцсеть указала на то, что подпись должностного лица, от чьего имени был составлен запрос, не была заверена печатью ведомства. По мнению ВК, печать является подтверждения подлинности подписи. УФАС обратило внимание "ВКонтакте", что запрос был оформлен в соответствии с инструкцией, разработанной ФАС России. Инструкция определяет четкий перечень документов, при оформлении которых ставится печать с изображением государственного герба Российской Федерации. Запрос информации в рамках рассмотрения дел к таким документам не относится», - рассказали в пресс-службе.

Запрос УФАС был направлен на официальном бланке, подписан заместителем руководителя ведомства и содержал контактные данные исполнителя, с которым сотрудник «ВКонтакте» мог связаться в случае возникновения сомнений в достоверности документа.

Антимонопольная служба отметила, что непредставление информации, предусмотренных законодательством о рекламе, создало препятствия для осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о рекламе и вынесло постановление о наложении штрафа на «ВКонтакте» в размере 101 тысячи рублей.