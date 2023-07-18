Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о детском летнем отдыхе

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

На дворе середина лета. С 1 июня в детских загородных лагерях отдыха и оздоровления начались смены. В этом году кампания была огорчена происшествием, которое случилось в лагере «Зеркальный» - 31 ребенок попал в инфекционку. Была начата проверка. Но вряд ли это от нехватки калорий в компоте. Сегодня мы будем разбираться с этим инцидентом, вокруг которого наросло много слухов и домыслов. Насколько безопасен детский летний отдых в загородных лагерях? Кого берут в вожатые и повара? Сколько в целом в области лагерей и какого обновления требует эта инфраструктура? Каким категориям граждан доступен детский летний отдых?