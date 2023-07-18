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Общество

Тревожность, связанная с событиями в мире. Решение проблем

18.07.2023 01:24|ПсковКомментариев: 0

Каждый человек в определенной ситуации испытывает эмоции – положительные и отрицательные. К последней категории относится тревожность – эмоциональное состояние с негативным оттенком. Когда люди находятся в состоянии тревожности, то подсознательно ожидают чего-то плохого, неблагоприятного, с отрицательными последствиями, сообщили Псковской Ленте Новостей в сервисе «ПсиЧат». 

  • Информационная тревожность

Сложно описать в двух словах ту ситуацию, которая сложилась сегодня в мире. Все, что недавно было стабильным и понятным в последнее время кардинально изменилось. Общество переполнено страхом, ненавистью, бессилием, чувством вины и тревожностью.

Люди вовлечены в объем забот и мыслей, значительно больший, чем раньше. Бесконечный информационный шум вынуждает человека постоянно впитывать в себя преобладающие негативные известия.

В связи с информационной перегрузкой, глобализацией и внутренними проблемами меняется специфика мышления и системы отношения между людьми. Это влияет на качество жизни, причем в отрицательном ключе.

  • На фоне тревожных событий

Абсолютно всем людям присущий определенный уровень тревожности. Эта индивидуальная психологическая особенность обычно проявляется временно, и при желании человек легко может с ней справиться.

Однако в последнее время, когда в мире бушуют нешуточные страсти абсолютно во всех сферах жизни человека, даже при желании быть спокойным, выйти из состояния тревожностью удается не всем.

Это чувство оказывает на жизнь дезорганизующее влияние, вызывает комплекс непростых, а иногда противоречивых чувств. Состояние тревожности сопровождает человека повсюду. Только выходят из него по-разному. Реакция на стресс проявляется в зависимости от характерологических, культурных и физиологических особенностей личности.

Одни «убегают» от происходящего, другие пытаются уйти с головой в работу, третьи погружаются в переживания. Но каждый из них подсознательно выуживает из информационного фона известия о событиях, происходящих в мире.

  • Последствия повышенной тревожности

Когда человек становится заложником отрицательных эмоций, часто он перестает ориентироваться в ситуации. Его двигательные реакции становятся импульсивными, концентрация внимания снижается, появляются навязчивые мысли.

Личность словно теряет ориентиры. Еще вчера человек знал кто он на самом деле, как устроены его отношения с окружением и как жить дальше. Сегодня ситуация изменилась так резко, что многие люди пугаются и впадают в состояние беспомощности.

Также распространенным результатом повышенной тревожности является расстройство пищевого поведения. Получить консультацию психолога по РПП онлайн вы можете прямо сегодня на сервисе ПсиЧат.

  • Как помочь себе

В ситуации, когда вокруг нас витает неопределенность и трудно определить что будет не просто в будущем, а через пару часов, очень важно не поддаваться панике. От тревожного состояния могут избавить самые простые занятия, которые обычно называют рутиной.

Лучше всего заняться тем, что вы делаете ежедневно или навести порядок там, где давно планировали это сделать. Вместе с наведением чистоты возвратиться эффект контроля.

Важным моментом станет выполнение тех функций, которые выполнялись до начала стресса – уборка, готовка, работа, занятия с детьми

Если человек чувствует себя независимым, то его психика не будет разрушаться, и он сможет сохранить себя.

  • Психолог в помощь

Когда все попытки справиться с состоянием тревожности не дали ощутимых результатов – самое время обратиться к специалисту.

Если нет возможности либо желания посетить психолога лично, можно воспользоваться удобным сервисом «ПсиЧат», где каждому пациенту окажут профессиональную помощь, психологическую поддержку и помогут выйти из кризисной ситуации.

Специалисты компании выстроили мост, связывающий квалифицированных врачей различных направлений в психологии с людьми. Каждый профессионал ориентирован на решение сложностей в жизни пациента и его личностное развитие.

Приоритетным направлением деятельности психотерапевтов, психологов, психиатров, врачей других специальностей, менеджеров, техников, супервизоров являются позитивные перемены в ментальном здоровье пациентов.

ПсиЧат создан для людей. Специалиста можно подобрать самостоятельно. Однако практичнее всего, если подбором соответствующего доктора займутся профессионалы. Чтобы получить помощь, необходимо заполнить заявку на ресурсе и получить диагностическую консультацию для ознакомления с работой специалиста.

В форме заявки необходимо внимательно заполнить каждую графу, чтобы получить полную картину вашей проблемы. В бланке заявки указываются ваши контакты, привязанный к телефону мессенджер, выбирается формат общения с доктором.

После обозначения всех критериев и необходимых сведений, клиенту подбирается специалист, который и будет проводить с ним сеансы.

Парадокс нашей современности заключается в том, что мы тревожимся за жизнь - свою и близких. Однако на бессознательном уровне сами потихоньку «убиваем» себя ненужной суетой, избыточной информацией, страхами о будущем, тщательным анализом прошлого. Тревожность стала эпидемией века. Именно это состояние мешает людям осознавать текущие ситуации, происходящие в их жизни и во всем мире. Справляться с проблемами можно и нужно, как самостоятельно, так и с помощью квалифицированных специалистов.

Теги: #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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