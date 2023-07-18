Общество

Минздрав разработал проект приказа по контролю препаратов для абортов

Минздрав РФ разработал проект по контролю препаратов, которые используются для прерывания беременности, и будет настаивать, чтобы его приняли до конца года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании в Госдуме.

«По предметно-количественному учету препаратов, которые используются для прерывания беременности, это была в том числе наша инициатива. Мы считаем, что это нужно сделать, предметно-количественный учет должен быть, потому что есть злоупотребление. Проект приказа разработан», - цитирует его РИА Новости.

По его словам, проект Минздрав рассылался в федеральные органы исполнительной власти и были получены комментарии.

«Очень хотелось бы, и мы будем настаивать на том, чтобы и все делать для этого, до конца этого года принять (проект - ред.)», - пояснил министр.

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Ранее министр сообщал, что Минздрав РФ поддерживает ограничение продажи и перевод на количественный учет препаратов для абортов, этот процесс необходимо завершить в этом году. Он подчеркнул, что препараты для прерывания беременности должны жестко контролироваться.