Общество

В России изменили предельный возраст пребывания в запасе

Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании во вторник, 18 июля, приняли в третьем, окончательном, чтении закон, увеличивающий предельный возраст пребывания в запасе для ряда категорий граждан.

Документ повышает с 50 до 55 лет предельный возраст пребывания в запасе для граждан, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, пишет FlashNord.

Вводится возможность заключения контракта с гражданином, имеющим гражданство (подданство) другого государства, в возрасте до 52 лет. Норма распространяется на имеющих вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Документ предусматривает переходный период до 1 января 2028 года. В течение него граждане будут переводиться в отставку поэтапно.