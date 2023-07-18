Общество

Свыше тысячи российских фермеров получили гранты на создание собственного агробизнеса

В 73 регионах России подвели итоги конкурсных отборов на «Агростартап». Гранты получили более тысячи фермеров. В Минсельхозе РФ отметили, что сейчас сельхозпроизводителям выдают по 7 миллионов рублей.

Деньги можно потратить на покупку земли, животных, техники, саженцев, на строительство производственных помещений и другие цели. Всего в 2023 году в рамках «Агростартапа» начинающим фермерам собираются направить почти 3 миллиарда рублей, пишет RuNews24.

Ранее сообщалось, что получателями грантов станут более 850 начинающих предпринимателей. Также стартовал новый сезон Всероссийского движения «Земляне». Проект создан для того, чтобы популяризировать жизнь и работу на загородных территориях.