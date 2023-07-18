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Общество

Кто входит в группу риска по раку легких, рассказала онколог

18.07.2023 19:20|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно в России рак легких становится причиной 27 тысяч смертей. Данный вид рака является лидером по смертности среди всех онкологических заболеваний и занимает второе место по распространенности.

Врач-онколог Надежда Бриш в интервью для RuNews24 рассказала, кто находится в группе риска по заболеваемости, также специалист дала оценку современному лечению рака легких.

«В первую очередь эта проблема касается курящих людей. У курильщиков риск развития рака лёгкого в 20 раз выше, чем у некурящих людей. Считается, что курение является причиной 9 из 10 случаев рака легких у мужчин, и 8 из 10 случаев – у женщин», - сообщила врач.

Пассивное курение также является фактором риска для развития рака лёгких. Кроме того, важным моментом является генетическая предрасположенность: наличие мутаций у самого человека или отягощённый семейный анамнез. Помимо всего прочего, фактором риска для рака лёгких является наличие ВИЧ.

«Неблагоприятными факторами окружающей среды считаются радон, высокий уровень загрязнения воздуха, тяжёлые металлы. При работе с некоторыми соединениями также увеличивается риск развития рака лёгких, в их числе асбест, мышьяк, хром, никель, бериллий, кадмий, смола и сажа», - добавила она.

Хоть рак лёгких и занимает лидирующие позиции в структуре заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний, за последние годы лечение этой патологии сильно шагнуло вперёд.

«Улучшилась и диагностика, что позволяет выявить заболевание на более ранних стадиях. Осведомлённость населения стала выше, что ведёт к тому, что пациенты обращаются за помощью раньше. Появились различные генетические и иммуногистохимические тесты, которые позволяют подобрать оптимальное лекарственное лечение. В арсенале химиотерапевтов появились новые лекарственные препараты (таргетные, иммунологические), позволяющие достичь стойкой ремиссии и контролировать заболевание более длительный период», - подчеркнула Надежда Бриш.

Теги: #здоровье #онкология
Источник: Псковская Лента Новостей
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