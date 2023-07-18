Общество

Псковский опыт по эффективному взаимодействию с предпринимателями отмечен на премии «Мой бизнес»

На форуме «Мой бизнес-лагерь» в Карачаево-Черкессии подведены итоги премии «Мой бизнес». Лучшими признаны проекты из 30 регионов по 16 номинациям.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Псковская область отмечена в номинации «Эффективное взаимодействие с бизнесом» по направлению «Признание профессионального сообщества». Специалисты оценили интеллектуальную игру «Бизнес знаток» по мотивам «Что? Где? Когда?», организованную псковским центром «Мой бизнес», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Диплом победителя в рамках мероприятия вручили руководителю регионального центра «Мой бизнес» Анастасии Ивановой.

Премия «Мой бизнес» — это поиск и масштабирование лучших практик, решений поддержки бизнеса. На профессиональном этапе все проекты рассматривали представители центров «Мой бизнес». После лучшие практики оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли депутаты Государственной Думы, ректоры ведущих вузов, представители общественных организаций. Всего было заявлено 400 проектов, из которых отобрано 39 проектов из 30-ти регионов.

Отметим, что работа центров «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».