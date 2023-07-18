Общество

Крыши в Госдуме и Совете Федерации не справились с московским ливнем

В Совете Федерации во время круглого стола из-за ливня протекла крыша, а в Госдуме на последнем этаже здания на потолке видны подтеки, с лестничного пролета капает вода, передают корреспонденты РИА Новости.

Видео: РИА Новости

Ранее в Москве начался сильный ливень с грозой, он сопровождается сильными порывами ветра. Согласно прогнозу синоптиков, непогода продлится до среды.

Во время совещания на тему «История Совета Федерации: от политического разнообразия к единству регионов» сенаторам сначала пришлось поставить на стол пластиковый стакан, в который капала вода, но позже его заменили ведром. Кроме того, воду пытались вытирать салфетками.

В Госдуме на последнем этаже здания на стенах и потолке видны подтеки, а с лестничного пролета капает вода.