Общество

Экс-продюсера «Нашего радио» Михаила Козырева* включили в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов экс-продюсера «Нашего радио» Михаила Козырева* и политика Константина Борового*, пишет РИА Новости.

«Двадцать первого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены К.Н. Боровой, М.Н. Козырев, А.С. Литвинов, П.В. Суляндзига, общественная организация "Омское гражданское объединение", инициативная группа "Центр Т", автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска "Право каждого", а также интернет-журнал и медиаплатформа "7х7 - Горизонтальная Россия"», - говорится в сообщении.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.