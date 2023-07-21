Александр Котов: Для многих людей Псков становится местом силы

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил псковичей со 1120-летием первого летописного упоминания города и 79-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Как отметил спикер регионального парламента, современный Псков – город, где возводят новые школы и университетские корпуса, строят медицинские учреждения и спортивные объекты, вырастают жилые кварталы и благоустраиваются общественные пространства, проходят многочисленные культурные мероприятия и реализуются яркие проекты.
«В День города давайте с благодарностью вспомним наших ветеранов и скажем спасибо всем поколениям псковичей, чей созидательный труд, добрые дела и преданность родной земле составляют славу Пскова. Мира всем нам, добра и процветания!» - поздравил Александр Котов жителей города.