Общество

Какие продукты опасно брать на пикник летом, рассказали россиянам

Некоторые продукты лучше не брать на пикник летом, считает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В интервью радио Sputnik она рассказала, как сделать угощение на природе безопасным для здоровья.

Летом многие продовольственные товары портятся быстрее, чем в другие времена года, из-за более высокой температуры воздуха. Собираясь на пикник, необходимо учитывать особенности продуктов, отметила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В частности, опасно держать вне холодильника различные салаты, вареную колбасу, паштеты, рыбу и мягкие сыры, уточнила она в интервью радио Sputnik.

«По возможности стоит избегать измельченных продуктов и продуктов со сложным составом. Поэтому старайтесь не брать с собой салаты, либо заправляйте их уже на месте. Опасны (с точки зрения пищевого отравления, – ред.) пирожные с кремом, рыба, различные паштеты и даже вареная колбаса – потому что это измельченный и влажный продукт. На пикник лучше брать сухую, твердую колбасу. Сама по себе она вреднее, чем вареная, зато риск отравиться будет меньше. Твердые, соленые сыры также менее опасны, чем мягкие, малосоленые – по типу моцареллы. В данном случае чем натуральнее продукт, тем опаснее», – уверена Елена Соломатина.

Нарезанные фрукты и овощи также могут быстро испортиться, продолжила диетолог.

«Многие думают, что фрукты и овощи – фактически не портящиеся продукты. Но если мы их нарезали, везем на пикник, убрали в целлофановый пакет, в них может развиться плесень. Она развивается очень быстро, особенно на жаре», – предупредила Елена Соломатина.

Если диетический напиток, содержащий подсластитель аспартам, оставить на жаре, в нем могут образоваться ядовитые вещества, добавила она.

Диетолог дала рекомендации, как подготовить безопасное угощение для пикника.

«Везти продукты надо не в пакете, а в чем-то, что проветривается, как корзинка для пикника. Еще лучше взять с собой переносной холодильник. Бутерброды следует готовить уже на месте: хлеб взять отдельно, его можно нарезать заранее, в отличие от колбасы или сыра. Фрукты и овощи мыть и нарезать тоже нужно на месте. Лучше выбирать твердые и гладкие фрукты, как мандарины, которые удобно промывать. Берите с собой больше сухих продуктов, например, галеты», – посоветовала Елена Соломатина.