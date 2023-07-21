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Общество

Фотофакт: в сквере в центре Пскова исчезли гномы

23.07.2023 11:40|ПсковКомментариев: 0

В сквере у дома №1\3 по улице Советской в Пскове исчезли гномы. Как рассказали «МК в Пскове» местные жители, в составе скульптурной композиции под названием «Семь гномов», окружавшей ель в центре сквера, осталась всего два гнома.

«Две ниши и раньше были пустыми. Но вот две других, видимо, опустели недавно с чьей-то помощью! Произошло это, кажется, недавно – постаменты, на которых должны были стоять гномы, всё ещё на месте», - поделился очевидец.

По его словам, из всех гномов остались лишь те два, которые хорошо видны с проезжей части. Судьба остальных неизвестна.

Теги: #фотофакт
Источник: Псковская Лента Новостей
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