Общество

Названа сумма ущерба от преступлений в России

За первые шесть месяцев в России на 42,5 процентов снизился финансовый ущерб от совершенных преступлений, сообщает МВД. По оконченным и приостановленным делам он составил 284,3 миллиарда рублей.

Стало меньше преступлений против чужой собственности. Если смотреть их структуру, то наибольшую часть составляют кража и мошенничество, далее присвоение собственности или растрата, грабеж и разбой, нарушение правил дорожного движения, пишет «Прайм».

В России стали меньше грабить людей (на 25 процентов). На 17,6 процента сократилось количество краж, в том числе квартирные на 28,5 процента, краж автомобилей на 25,2 процента, их угонов на 8,8 процента.

Как сообщает МВД, за последние десять лет стало меньше разбоев и краж: в четыре и три раза соответственно.