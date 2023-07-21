Общество

Умер один из первых исполнителей песни «День Победы» Эдуард Лабковский

Народный артист РСФСР, один из первых исполнителей песни «День Победы» Эдуард Лабковский умер на 85-м году жизни, информацию об этом разместил Ансамбль Александрова Минобороны России в социальной сети «Вконтакте».

Фото: «КиноПоиск»

«С душевной болью сообщаем... Вчера, 22 июля, на 85-м году жизни ушёл из жизни народный артист России Эдуард Максович Лабковский, солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова и Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, первый исполнитель песни "День Победы"», — говорится в сообщении.

Эдуард Лабковский родился 24 июля 1938 года в семье советских служащих в Казахстане. Он работал в оркестре «Советская песня» под руководством Алексея Мажукова. Он исполнил такие знаменитые песни, как «День победы», «Наша служба и опасна и трудна» и «Песня десантников», пишет РИА Новости.