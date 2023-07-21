Общество

Почти 90% опрошенных россиян не хотят знакомиться ради романтических отношений

В России 86% опрошенных граждан не планируют в ближайшее время знакомиться с кем-то, чтобы завести романтические отношения. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», в котором приняли участие 1,5 тысячи граждан РФ старше 18 лет.

Согласно данным опроса, больше всего на знакомства ради отношений идут россияне от 18 до 24 лет — их оказалось 32%. В возрастной категории от 25 до 34 лет о планах знакомиться для начала новых отношений сообщили лишь 11% респондентов. Столько же у голосовавших старше 60 лет, пишет РИА Новости.

Самые заинтересованные в новых романтических знакомствах россияне проживают в Сибирском и Дальневосточном (17%) регионах, а также Южном и Северо-Кавказском федеральном округах (16%), отмечается в исследовании.

Уральский федеральный округ стал лидером по числу людей, которые не желают знакомиться с данной целью — 91% опрошенных.