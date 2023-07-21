Общество

Атлантические циклоны вместе с дождями принесут тепло на Северо-Запад

Атлантические циклоны вместе с дождями принесут тепло на Северо-Запад, сообщает метеоцентр «Фобос».

На юге России благодаря антициклону будет преобладать солнечная погода, и только в начале и конце рабочей недели местами могут брызнуть короткие грозовые дожди. В такой ситуации воздух в регионе сможет прогреться до +30…+35˚С, и лишь в начале периода будет немного прохладнее.

На Северо-Запад атлантические циклоны принесут вместе с полями дождевой облачности хорошо прогревшиеся воздушные массы, так что днём здесь +20…+25С˚, и только в начале рабочей недели на севере будет прохладно – до +10…+15˚С.

Центральная Россия окажется на периферии облачных вихрей, так что несмотря на ливни и грозы воздух в регионе будет прогреваться лучше – после полудня до +23…+28˚С. И только в понедельник дождевых туч будет больше, и поэтому столбики термометров поднимутся на 4–5°С ниже.

В Санкт-Петербурге время от времени пройдут ливневые дожди, возможны грозы. Преобладающая дневная температура +21…+24˚С.

В Москве в начале недели дождливо, а воздух прогреется только до +17…+20˚С. В последующие дни ливни с грозами приобретут кратковременный характер, а температура повысится до +23…+28˚С.