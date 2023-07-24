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Общество

Сотрудников на удаленке или работающих по гибридному графику все меньше - опрос

24.07.2023 18:00|ПсковКомментариев: 0

Сотрудников на удаленке или работающих по гибридному графику все меньше. Трудятся дистанционно чаще всего те, для кого это критически важно — 4 из 10 таких работников предпочтут уволиться, если их компания откажется от удаленки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. 

Если работодатель решит, что его сотрудники должны перейти с удаленки или гибридного графика на работу в офисе, значительная часть из них уволится из компании (43%). 37% подчинятся приказу. Еще 20% затруднились с однозначным решением: «Буду обговаривать условия возвращения в офис».

Больше всего готовых расстаться с работодателем, но не с удаленкой, среди тех, кто трудится в режиме хоум-офиса всю неделю (63%).
Сотрудники на гибридном графике же более лояльны компании: каждый второй из них без проблем вернется работать на территории работодателя (51%). Среди женщин больше тех, кто однозначно откажется работать в офисе и предпочтет уволиться (56% против 33% среди мужчин): «У меня двое маленьких детей. Единственная возможность работать — удаленка».

Теги: #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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