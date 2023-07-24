Общество

Более 200 старинных фотографий Пскова собрали благодаря библиотечному проекту

Всего 214 старинных фотографий Пскова собрали благодаря библиотечному проекту «Загляните в семейный альбом». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Фотографии предоставлены Псковской городской библиотекой

Этот проект псковские библиотекари придумали к 1120-летию Пскова, чтобы побудить псковичей поделиться интересными старинными фотографиями города из своих семейных альбомов.

Площадкой для размещения фотографий стал созданный полгода назад в группе «Библиотека им. И.И. Василёва Псков» во «ВКонтакте» виртуальный фотоальбом.

В итоге за несколько месяцев там было опубликовано 214 фотографий из личных архивов, самая ранняя из которых была сделана в 1925 году.

На фотографиях можно увидеть, как выглядели в прошлом веке Детский парк, Летний сад и, например, стадион «Машиностроитель», когда он ещё только был построен, и какими были псковские набережные до всех реконструкций.

Кроме того, на этих снимках есть псковские дома, памятники и даже парковые скульптуры, которые не сохранились.

Самых активных участников проекта библиотекари наградили дипломами и псковскими печатными пряниками.

По итогам проекта создан общий видеоальбом «Фотолетопись Пскова и псковичей», который также размещён в группе Псковской историко-краеведческой библиотеки: