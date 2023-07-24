Общество

«Лидерам России» впервые предстоит пройти региональный этап

Региональный этап конкурса «Лидеры России» стартовал 24 июля. В программе пятого юбилейного сезона он появился впервые с целью привлечь участников к решению практических проблем регионов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Важность нововведения обсуждалась накануне в Кремле на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина.

Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» на новом региональном этапе будут решать реальные проблемы субъектов. На повестке — различные социально-экономические вопросы, в том числе демография, образование и подготовка кадров, туризм, экология, транспорт, экономика. Лучшие решения конкурсанты представят главам регионов и впоследствии примут участие в реализации своих проектов.

К участию в региональном этапе конкурса «Лидеры России» допущено более трех тысяч управленцев из всех субъектов РФ и еще 23 стран, которые успешно преодолели дистанционный этап и подтвердили свои знания на контрольном тестировании.

Для прохождения регионального этапа конкурсантам предстоит сформировать команды. Сделать это можно с 24 по 27 июля в личных кабинетах на сайте лидерыроссии.рф. Состав команд (до 10 человек) участники определяют самостоятельно.

Каждый глава субъекта России представил на региональный этап одну задачу, которая наиболее актуальна в данный момент. Так, например, заявлены темы привлечения молодежи в сельские поселения, противодействия негативному информационному влиянию и санкциям, охраны водных ресурсов и возрождения судоходства, улучшения демографической ситуации, развития промышленного потенциала и туризма. Перед участниками, проживающими за рубежом, будет поставлена задача в сфере международной деятельности РФ.

Загрузить командное решение необходимо до 9 августа на официальном сайте конкурса. После экспертной оценки все решения передадут главам субъектов РФ. У команд, подготовивших наиболее перспективные проекты, будет возможность лично представить их руководителям регионов и поучаствовать в их практической реализации.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира. По итогам прошедших четырех сезонов конкурса более 420 «Лидеров России» получили высокие назначения на государственной службе, в бизнесе, сферах науки, образования, здравоохранения, информационных технологий.