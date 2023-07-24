Общество

Чешский солод не пропустили в РФ на границе в Псковской области

Не прошедшую лабораторные исследования на ГМО партию чешского солода запретили к ввозу на территорию Российской Федерации на государственной границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Ввоз партии светлого солода из Чехии запретили в пункте пропуска Убылинка на российско-латвийской границе в Псковской области. Груз следовал автомобильным транспортом в адрес получателя из Москвы.

В ходе контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки было установлено, что партия пророщенных семян злаковой культуры не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В протоколах испытаний к декларации о соответствии отсутствовали сведения о проведении лабораторных испытаний на показатель - ГМО.

Ввоз 22 тонн солода на территорию Российской Федерации запрещён.