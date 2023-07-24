Сильный ливень обрушится на Псков 25 июля

Европейская часть страны готовится к новому витку непогоды. Уже и так больше недели регион остается во власти обширного циклона, почти везде идут дожди, сообщает метеоцентр «Фобос».
Накануне основные осадки отмечались в северной половине Русской равнины. Местами, в том числе в Санкт-Петербурге, ливни даже сопровождались градом. Из-за непрекращающихся дождей на севере и в средней полосе довольно прохладно. В Москве, например, показания термометров в течение дня едва поднялись выше +18°С. Что касается интенсивности ливней, то она оказалась довольно скромной: в самой столице выпало 3 мм влаги, по области – до 8 мм. Впрочем, в ближайшие дни осадки опять усилятся.
«Циклон над Европейкой Россией постоянно подпитывается всё новыми и новыми фронтальными волнами из Атлантики. Уже сегодня очередной атлантический циклон подберётся к границам России. Пока его основные облачные поля будут находиться над Балтикой, но в зону сильных дождей уже попадёт Северо-Запад: здесь днём местами за 12 часов может вылиться свыше 1/4 июльского объёма влаги», - говорится в прогнозе синоптиков..
В дальнейшем циклон продолжит смещаться на восток, и дожди станут усиливаться в других регионах Русской равнины. Но вместе с тучами в Европейскую Россию будут пробиваться и хорошо прогревшиеся воздушные массы.