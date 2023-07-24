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Общество

Взносы в фонд ОМС за детей и пенсионеров предложили выплачивать из федеральных средств

25.07.2023 07:19|ПсковКомментариев: 0

Совершенствуя развитие здравоохранения в стране, правительству следует также расширять использование искусственного интеллекта и телемедицинских сервисов, в том числе применяя цифровые дистанционные модели первичной медико-санитарной помощи. Министерству здравоохранения вместе с тем нужно добиться снижения числа случаев искусственного прерывания беременности, продумав меры психологического сопровождения женщин на всех этапах беременности и родов. В то же время Счетной палате необходимо тщательно мониторить эффективность мер поддержки медицинских кадров. Такие рекомендации содержатся в проекте постановления Государственной Думы по итогам доклада главы Минздрава Михаила Мурашко о реализации госполитики в сфере охраны здоровья за 2022 год. Документ будет рассмотрен палатой 25 июля.

Согласно проекту постановления, депутаты в целом высоко оценивают эффективность работы профильного министерства, вместе с тем предлагают правительству ряд продуктивных коррекций в системе здравоохранения. В том числе кабмину надлежит рассмотреть возможность поэтапной передачи на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медстрахование за детей и пенсионеров.

Ранее в правительстве оценивали суммарный объем необходимых на эти цели средств в 600 миллиардов рублей. Напомним, в стране сегодня проживает более 30 миллионов несовершеннолетних. Безработных, по данным Росстата, в прошлом году в стране насчитывалось почти три миллиона человек, а общая численность пенсионеров на январь 2023 года составила около 42 миллионов человек.

Кроме того, целесообразно расширить использование технологий искусственного интеллекта и телемедицинских сервисов при лечении, а также цифровых дистанционных моделей оказания первичной медико-санитарной помощи.

Депутаты также рекомендовали Минздраву дальнейшее цифровое развитие системы здравоохранения, включая содействие переходу профильных организаций «на ведение медицинской документации в форме электронных документов и проактивный формат работы с гражданами».

Помимо всего прочего, правительству нужно ускорить подготовку нормативных правовых актов, уточняющих перечень вредных веществ и добавок, которые усиливают никотиновую зависимость.

При этом Минздрав не должен снижать активность в совершенствовании законодательных мер защиты россиян от воздействия табачного дыма, «последствий потребления табака или никотиносодержащей продукции». Новшества народные избранники ожидают и по части госрегулирования производства и оборота алкоголя.

В то же время Министерству здравоохранения нужно подготовить предложения по более продуктивной интеграции частных клиник в систему ОМС. Также с повестки медиков не должно сходить сокращение числа абортов и разработка мер по психологическому сопровождению женщин на всех этапах беременности и родов.

Счетной палате депутаты рекомендуют проконтролировать эффективность мер, направленных на развитие кадровой политики в сфере здравоохранения.

Комментируя проект постановления, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов пояснил «Парламентской газете», что все рекомендации палаты сформированы на основе поступивших предложений от депутатов. «Надеемся, что применение всех наших рекомендаций на практике позволит улучшить отечественную систему здравоохранения», — отметил законодатель.

Теги: #медицина #ОМС
Источник: Псковская Лента Новостей
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