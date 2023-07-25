Общество

Андрей Турчак: Комплекс принятых ЕР решений предоставил ветеранам и детям участников СВО дополнительные льготы при поступлении

Комплекс принятых «Единой Россией» решений в весеннюю сессию предоставил ветеранам и детям участников СВО дополнительные льготы при поступлении в вузы, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, его слова приводит Telegram-канал партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Дети участников СВО получили право поступать на бюджетные места в вузы в пределах отдельной квоты и пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах.

«Наши бойцы, кто до начала СВО учился на платном отделении, теперь имеют возможность перевестись на бесплатное. Мы законодательно закрепили факт прохождения военной службы, в том числе срочной службы по призыву, в качестве индивидуального достижения, которое учитывается при поступлении в вузы и колледжи. Минобрнауки уже оперативно разослало рекомендацию вузам о начислении максимальных 10 баллов. Просил бы коллег из профильных комитетов, всех депутатов встретиться с ректорами и довести до конкретного решения эту задачу», - подчеркнул секретарь Генсовета на собрании фракции «Единой России».