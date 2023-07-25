Общество

Нового прокурора Псковской области Андрея Мошкова представили коллективу ведомства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 25 июля, принял участие в церемонии представления нового прокурора региона, старшего советника юстиции Андрея Мошкова коллективу ведомства. На должность он назначен в июле текущего года указом президента России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Первый заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин отметил богатый опыт профессиональной деятельности нового руководителя. «Уверен, под началом Андрея Владиславовича поручения президента и генерального прокурора будут эффективно выполняться на благо жителей Псковской области, а состояние законности в регионе будет оставаться на высоком уровне», — сказал он.

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Отдельно Анатолий Разинкин отметил положительную динамику региона в сфере соблюдения трудовых отношений.

Михаил Ведерников в свою очередь от себя лично и от имени правительства области поприветствовал Андрея Мошкова на Псковской земле. Он подчеркнул, что наряду с общими задачами субъектов РФ, у Псковской области есть своя специфика, требующая особого прокурорского надзора. В этой части он особо обозначил работу в приграничных районах, наведение порядка в лесной отрасли, охране окружающей среды.

Губернатор поблагодарил руководство и коллектив областной прокуратуры за высокий профессионализм, принципиальность и конструктивное взаимодействие с правительством Псковской области. «Безусловно, прокуратура — надзорный орган. Но мы с благодарностью относимся к тому, что в случае с нашими муниципальными администрациями, подведами, правительством Псковской области, прокуратура не только наказывает, когда этого требует закон, но и подсказывает», — заметил он.

В качестве примера Михаил Ведерников привел системный подход по сложному для региона вопросу обеспечения жильем детей-сирот. Также отметил сотрудничество по контролю за реализацией нацпроектов.

В ответном слове Андрей Мошков поблагодарил руководство за высокую оценку и доверие. «Уверен, мы справимся с задачами, который ставятся генеральной прокуратурой и руководством страны», — сказал он.