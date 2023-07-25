Общество

Штраф за задержку авиарейса повысили в четыре раза

Штрафы за просрочку доставки авиапассажира, багажа или груза в пункт назначения предлагают повысить. Авиакомпанию хотят обязать выплачивать штраф в 100 рублей за каждый час задержки. Такой закон депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях 25 июля.

Сегодня за просрочку доставки пассажира или багажа авиакомпания должна заплатить штраф в размере 25 процентов от МРОТ за каждый час просрочки, но не больше 50 процентов стоимости перевозки. Перевозчик не попадет под санкции только если опоздание произошло по не зависящим от него причинам. Например, из-за плохой погоды. Эти нормы закреплены в действующем Воздушном кодексе. Отметим, что речь идет о внутренних перевозках.

Базовый МРОТ для исчисления штрафов составляет 100 рублей, следовательно, каждый час задержки составляет 25 рублей. «Это не обеспечивает экономическую сопоставимость размера штрафных санкций к стоимости перевозки», — отмечено в пояснительной записке к документу, призванному изменить ситуацию. Его внесли в Госдуму еще в 2018 году. В том же году законопроект приняли в первом чтении. А 25 июля этого года депутаты проголосовали сразу во втором и третьем чтениях.

С учетом всех поправок закон предусматривает повышение штрафа в четыре раза — 100 рублей за каждый час задержки. Но сумма по-прежнему не должна превышать 50 процентов от стоимости билета. Кроме того, статью 120 Воздушного кодекса дополнили предложением «Пассажир также вправе потребовать от перевозчика возмещения ему убытков, причиненных в связи с просрочкой его доставки или багажа в пункт назначения, в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа».

Пассажиры должны получать качественные услуги, а если таковые не предоставляются — иметь возможность защитить свои права, сказал «Парламентской газете» первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. «До сих пор люди за час просрочки рейса могли получить не более 25 рублей, так как базовая сумма для расчета штрафов составляет 100 рублей. Для авиакомпаний проще было выплатить такие штрафы, чем исполнить свои обязательства. Просто статья закона о минимальном размере оплаты труда не менялась более двадцати лет, сегодня эти штрафы уже несопоставимы с реальностью. Увеличили их в четыре раза, это поможет защитить авиапассажиров», — отметил депутат.

Эти требования повысят ответственность перевозчика перед пассажиром, считает сенатор, член рабочей группы партии «Единая Россия» по развитию гражданской авиации Сергей Рябухин: «Закон призван защитить людей от сбоев и проблем, связанных с вылетом, получением багажа. Авиакомпания должна сделать все возможное, чтобы услуги были предоставлены вовремя. От этого зависит комфорт людей».

Чтобы получить компенсацию, пассажиру нужно направить в авиакомпанию письменное заявление, рассказал «Парламентской газете» зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов. При этом пассажиру важно иметь билеты, посадочные талоны и документы, подтверждающие задержку рейса. Зафиксировать время задержки можно либо на стойке регистрации, либо уже по прилету. Зотов отметил, что совет выступает за то, чтобы в будущем компенсацию выплачивали в автоматическом режиме, независимо от того, обратился за ней пассажир или нет.

Если компенсация человека не устраивает, он имеет право потребовать возмещения убытков в полном объеме. Сюда относятся такие случаи, как опоздание на стыковочный рейс, невозможность получить заранее оплаченные услуги, срыв контракта и так далее. Здесь тоже важно иметь документы, которые подтверждают факт понесенного ущерба: эти процедуры ведутся через суд. «В этом случае нужно иметь четкую доказательную базу», — отметил Зотов.

При изменении даты или времени вылета пассажир вправе отказаться от авиаперелета и вернуть всю сумму билета, даже если он был невозвратным. Эти правила установлены в Воздушном кодексе и Федеральных авиационных правилах. Чтобы получить деньги, нужно составить письменное обращение. «Если билет приобретен напрямую у авиакомпании, то нужно написать на адрес авиакомпании, если через сайт-агрегатор, то обратиться к агрегатору», — объяснил эксперт.

Ожидая задержанный рейс, пассажир должен знать, на что он имеет право. Если задержка более двух часов, авиакомпания должна обеспечить его водой. Если более четырех часов — горячим питанием. Более шести часов — его должны поселить в гостинице в ночное время. А если более восемь часов — отвезти в отель в дневное время. Причем трансфер к месту размещения и обратно должен быть бесплатным. «При этом каждый случай рассматривается индивидуально. Например, если вылета ждет большая детская группа, их разместят в гостинице, не дожидаясь, пока пройдет шесть часов», — уточнил Зотов.

Также принятый закон содержит статьи, которые устанавливают правила проведения наземных и летных проверок оборудования, требования к оснащению пилотируемых воздушных судов и беспилотных систем оборудованием связи, навигации и наблюдения. Также в документе закреплен порядок организации линий управления беспилотными системами, порядок проведения сертификации светосигнального оборудования.

Эти изменения появились после призыва президента повысить авиамобильность граждан, сказал Сергей Рябухин: «Эта глобальная задача состоит из нескольких блоков. Первый — модернизация авиационных судов. Второй — усовершенствование наземных служб: взлетно-посадочных полос, аэровокзалов, аэродромов. Третий — обновление процедур, связанных с обслуживанием пассажира. Сюда входят и дополетный, и полетный, и послеполетный периоды. Все эти составляющие обеспечивают удобство, безопасность и авиамобильность граждан».