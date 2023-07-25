Общество

В России предложили запретить деятельность коллекторов

В России планируется запретить деятельность коллекторских агентств. Соответствующий законопроект, который разработали депутаты от фракции ЛДПР, уже направлен на заключение в правительство РФ. Также проект предполагает введение запрета для банков на продажу коллекторам просроченной задолженности своих клиентов.

Сегодня более 50% населения страны выплачивает от одного до трех кредитов, не менее 8,6 млн граждан при этом — неплательщики, следует из сопроводительной записки к законопроекту. В нем же приводятся данные о том, что в РФ официально зарегистрированы 520 коллекторских агентств.

Депутаты получают массовые жалобы граждан на коллекторов. При этом «кредитные организации могут самостоятельно заниматься взысканием просроченной задолженности по кредитному договору, оставаясь в рамках правового поля», полагают авторы законопроекта.

Зачастую коллекторские агентства пытаются взыскать с граждан задолженность повторно, говорится в обращении руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова и депутата Александра Аксененко в Центробанк.

Парламентарии предлагают ЦБ «сформировать алгоритм, который позволит исключить возможность повторного взыскания третьими лицами долгов с граждан по кредитным договорам и договорам займа». В пресс-службе Банка России «Известиям» сообщили, что письмо получено и будет рассмотрено «в установленном порядке».