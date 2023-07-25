Общество

ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году

Во II полугодии 2024 года эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта на форму для школы, рассказали в организации, которая разрабатывает документ. Производители, которые захотят маркировать свою продукцию как «школьная форма» должны будут обязаны исполнять требования нового ГОСТа.

«Главная цель стандарта не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой одежды, чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов. Стандарт определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию и предъявляет требования к форме, ее материалам, а также к маркировке изделий», — пояснили в организации.

Так, в ГОСТе указано, что одежда учащихся, то есть школьная форма, — единообразный по стилю, конструктивным решениям и сочетанию цветов ассортимент одежды. Она предназначена для ношения и в общеобразовательных организациях. Такие вещи делят на повседневную и торжественную одежду, а также ту, которая ориентирована на девочек и мальчиков. В комплект формы входят блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты, пишут «Известия».

Согласно документу, школьная форма должна носить светский характер, быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям местности, где происходит учебный процесс. Она не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также ту, которая пропагандирует противоправное поведение.

Среди тех требований, которые предъявляют к этой одежде, ГОСТ выделяет гигроскопичность — способность поглощать водяные пары, воздухопроницаемость и уровень токсичности материалов — этот показатель указывает на уровень аллергенности изделия.

Требования установлены для вещей, которые надевают периодически — как, например, в случае с купальниками, уточнили в Роскачестве. Более того, эксперты уверены: одежда должна быть стойкой к разрыванию, истиранию, плюс размер формы не должен меняться после пяти стирок, а ее материалы должны быть устойчивыми к окрашиванию.