Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
PERCo расширяет завод в Пскове
Муниципальная реформа три четверти пути
Интересные места отдыха в Псковской области
самое время для ремонта
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Купе-кроссовер Geely Tugella
удобное страхование
учеба в ПАТК
«Истфакт» Княгиня Ольга
Господин Рейтингомер
Топ уютных летних террас Пскова
Муниципальная реформа FAQ
университет профсоюзов
 
 
 
ещё Общество 25.07.2023 07:000 Сильный ливень обрушится на Псков 25 июля 26.07.2023 09:551 Около 30 человек захотели вступить в отряд «Дружина» в Псковской области 26.07.2023 09:350 День дяди и тёти отмечают 26 июля 26.07.2023 09:260 ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году 26.07.2023 09:150 Штраф за задержку авиарейса повысили в четыре раза 26.07.2023 08:590 Центробанк отметил переориентацию ипотеки с новостроек на «вторичку»
 
 
 
Самое популярное 25.07.2023 07:382 Площадь Победы в Пскове стала первым в городе турбоперекрестком 19.07.2023 21:232 Учительницу начальных классов в Пскове признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью двум ученикам 24.07.2023 16:252 Псковского предпринимателя застрелили во время охоты 20.07.2023 10:535 Родители будут обжаловать приговор в отношении псковского учителя, издевавшегося над школьниками 25.07.2023 13:270 Псковский губернатор сообщил о гибели рядового в ходе спецоперации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году

26.07.2023 09:26|ПсковКомментариев: 0

Во II полугодии 2024 года эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта на форму для школы, рассказали в организации, которая разрабатывает документ. Производители, которые захотят маркировать свою продукцию как «школьная форма» должны будут обязаны исполнять требования нового ГОСТа.

«Главная цель стандарта не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой одежды, чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов. Стандарт определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию и предъявляет требования к форме, ее материалам, а также к маркировке изделий», — пояснили в организации.

Так, в ГОСТе указано, что одежда учащихся, то есть школьная форма, — единообразный по стилю, конструктивным решениям и сочетанию цветов ассортимент одежды. Она предназначена для ношения и в общеобразовательных организациях. Такие вещи делят на повседневную и торжественную одежду, а также ту, которая ориентирована на девочек и мальчиков. В комплект формы входят блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты, пишут «Известия».

Согласно документу, школьная форма должна носить светский характер, быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям местности, где происходит учебный процесс. Она не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также ту, которая пропагандирует противоправное поведение.

Среди тех требований, которые предъявляют к этой одежде, ГОСТ выделяет гигроскопичность — способность поглощать водяные пары, воздухопроницаемость и уровень токсичности материалов — этот показатель указывает на уровень аллергенности изделия.

Требования установлены для вещей, которые надевают периодически — как, например, в случае с купальниками, уточнили в Роскачестве. Более того, эксперты уверены: одежда должна быть стойкой к разрыванию, истиранию, плюс размер формы не должен меняться после пяти стирок, а ее материалы должны быть устойчивыми к окрашиванию.

Теги: #гост #школа #школьная форма
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как оцениваете организацию празднования Дня города Пскова?
В опросе приняло участие 85 человек
26.07.2023, 10:450 Размер госдолга Псковской области вырос на 8,5 млн рублей 26.07.2023, 10:410 Наталья Исакова: Наблюдатели на выборах должны быть зрелыми людьми 26.07.2023, 10:300 Два легковых автомобиля столкнулись на ближнем Запсковье 26.07.2023, 10:190 «Экосреда»: Как настроить семью на экологичный образ жизни?
26.07.2023, 10:070 Студенты из Петербурга презентовали дипломные проекты по благоустройству Пскова 26.07.2023, 09:551 Около 30 человек захотели вступить в отряд «Дружина» в Псковской области 26.07.2023, 09:440 Иконостас Троицкого собора в Пскове находился в аварийном состоянии 26.07.2023, 09:350 День дяди и тёти отмечают 26 июля
26.07.2023, 09:260 ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году 26.07.2023, 09:150 Штраф за задержку авиарейса повысили в четыре раза 26.07.2023, 08:590 Центробанк отметил переориентацию ипотеки с новостроек на «вторичку» 26.07.2023, 08:450 Псковичи все реже боятся быть уволенными - опрос
26.07.2023, 08:280 В России предложили запретить деятельность коллекторов 26.07.2023, 08:130 Рождение двух пар двойняшек зарегистрировал псковский отдел ЗАГСа за неделю 26.07.2023, 07:550 Собор Архангела Гавриила: что нельзя делать в этот день 26.07.2023, 07:340 Как отсрочить развитие гипертонии на 30 лет, рассказала кардиолог
26.07.2023, 07:190 Движение по мосту через реку Шелонь открыли в Дедовичском районе 26.07.2023, 07:000 Малообеспеченным предложили выдавать сертификаты на школьную форму 25.07.2023, 22:002 Перечень поручений по борьбе с нелегальным алкоголем готовят в России 25.07.2023, 21:400 Водяного скорпиона обнаружили в Полистовском заповеднике
25.07.2023, 21:303 Современный автозаправочный комплекс нового формата открыли в Пскове 25.07.2023, 21:200 В Турции хотят запретить систему «все включено», чтобы заставить туристов платить деньги 25.07.2023, 21:000 Нестандартный маршрут по Пскову предлагают пройти жителям и гостям города 25.07.2023, 20:560 «Гольдберг-вариации» Баха звучат в Покровской башне Пскова. ФОТО
25.07.2023, 20:400 Семь административных правонарушений выявили псковские росгвардейцы среди ЧОП 25.07.2023, 20:312 Электросамокатчика сбили в Летнем саду в Пскове. ВИДЕО 25.07.2023, 20:300 Четыре вылета совершила санитарная авиация в Псковской области за неделю 25.07.2023, 20:200 Сотрудницу «Псковпассажиравтотранса» более чем с 30-летним стажем наградили за труд
25.07.2023, 20:150 Большого баклана встретили на озере Тоболенец в Пушкинских Горах. ФОТО 25.07.2023, 20:001 Жительница Чечни связала внука из-за сломанных саженцев 25.07.2023, 19:500 Осужденным в псковской колонии провели занятие по песочной терапии 25.07.2023, 19:410 «Гонки по вертикали»: потери на выборах, мода на киберспорт и «подарок» к 60-летию Шлосберга*. ВИДЕО
25.07.2023, 19:400 Поддержка фронта и исполнение народной программы: «Единая Россия» подвела итоги весенней сессии 25.07.2023, 19:300 Учреждения и организации Псковской области могут принять участие в грантовом конкурсе 25.07.2023, 19:200 Самые распространенные ошибки при заполнении декларации 3-НДФЛ назвали псковичам 25.07.2023, 19:101 Более 900 беременных псковичек получают единое пособие
25.07.2023, 19:000 Авторская программа «В каждой музыке – Бах!» пройдет в Печорах 25.07.2023, 18:450 Концерт с участием солиста Большого театра состоится в Куньинском районе 25.07.2023, 18:400 Борис Елкин: Подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме 25.07.2023, 18:300 «Грани развития»: О форуме Beauty Olimp в Пскове
25.07.2023, 18:150 Пьяный пскович с ножом ограбил паб для покупки спиртного 25.07.2023, 18:050 Двух нетрезвых водителей в Псковской области остановили полицейские за сутки  25.07.2023, 18:030 Минздрав подготовит календарь прививок для лиц, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса 25.07.2023, 18:000 Территорию Изборского музея-заповедника повторно обработают от клещей
25.07.2023, 17:580 Вынесен приговор насмерть сбившему велосипедистку жителю Красногородска 25.07.2023, 17:550 «Кузница»: Месяц до осени – как идет подготовка к новому отопительному сезону? ВИДЕО 25.07.2023, 17:540 Жителя Пскова наказали за дискредитацию ВС РФ в запрещенной соцсети 25.07.2023, 17:450 Победитель фестиваля красоты в Пскове готовится к большому финалу конкурса «Миссис Россия 2023»
25.07.2023, 17:371 Никто из кандидатов на выборах в доступе к СМИ не ограничен — Игорь Сопов 25.07.2023, 17:350 ВТБ и «Открытие Авто»: Каждый второй россиянин при покупке машины готов воспользоваться госпрограммой 25.07.2023, 17:330 Андрей Турчак: Кампания 2023 года - генеральная репетиция перед выборами президента 25.07.2023, 17:320 Игорь Максимов о подготовке к отопительному сезону: График напряженный, но мы за сети спокойны
25.07.2023, 17:250 Подводная лодка «Великие Луки» примет участие в военно-морском параде в Петербурге 25.07.2023, 17:160 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 июля 25.07.2023, 17:030 Концертная программа Дома офицеров ко Дню города Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ 25.07.2023, 16:500 «Гайд-парк»: Игорь Сопов о муниципальном фильтре и «квартете» кандидатов в губернаторы. ВИДЕО
25.07.2023, 16:480 «Гонки по вертикали»: потери на выборах, мода на киберспорт и «подарок» к 60-летию Шлосберга* 25.07.2023, 16:400 Опубликована молодежно-патриотическая программа Дней Псковской области в Витебске 25.07.2023, 16:320 Псковские активистки «Женского движения Единой России» присоединились к всероссийскому проекту «Народная сеть» 25.07.2023, 16:230 Первую любовь из города Дно разыскивает мужчина через проект «Жди меня»
25.07.2023, 16:150 «Экопром» ищет водителей для работы в Пскове 25.07.2023, 16:120 Избирком зарегистрировал четырех кандидатов на выборы губернатора Псковской области 25.07.2023, 16:000 Горох впервые посеяли на полях предприятия ООО «ПсковАгроИнвест» 25.07.2023, 15:550 Грозы и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 26 июля
25.07.2023, 15:543 День города без салюта: да, так можно 25.07.2023, 15:450 Торговый комплекс «ПИК60» отметит свое 15-летие 30 июля 25.07.2023, 15:270 Психически нестабильный молодой человек пропал в Великих Луках 25.07.2023, 15:170 Ветеран ВС РФ Геннадий Смирнов стал почетным гражданином Островского района
25.07.2023, 15:0411 Владимир Кузь: Памятник Ленину не должен стоять на центральной площади Пскова 25.07.2023, 14:571 «Дело вкуса»: О магии легендарного «Калейдоскопа». ВИДЕО 25.07.2023, 14:451 У псковичей возникли проблемы с регистрацией на ДЭГ — Игорь Сопов 25.07.2023, 14:310 Роботизированная молочная ферма появится в Псковской области
25.07.2023, 14:165 Игорь Максимов о памятнике Ленину: Никакой художественной ценности для Пскова он не представляет 25.07.2023, 14:091 Избирательная комиссия проведет поквартирный обход в Псковской области 25.07.2023, 13:540 Несколько псковичей лишились более трех миллионов рублей после общения с «сотрудниками банка» 25.07.2023, 13:350 Нового прокурора Псковской области Андрея Мошкова представили коллективу ведомства
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru