Общество

«Грани развития»: О форуме Beauty Olymp в Пскове. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Грани развития», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 июля.

В середине октября в Пскове пройдет форум Beauty Olymp. Это одно их самых знаковых мероприятий для всех, кто выбрал сферу beauty-индустрии делом своей жизни. Какова будет программа форума? В чем его польза? Для кого он предназначен? Как принять в нем участие? Какие призы ждут победителей чемпионата Beauty Olymp?

На эти и многие другие вопросы ответили учредитель и организатор международного форума Beauty Olymp Татьяна Басманова, а также партнер и организатор международного чемпионата Beauty Olymp в Пскове Эллина Андреева.

Вечерний повтор эфира выйдет на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в 18.29.