Общество

Теплое начало августа прогнозируют в Псковской области

Температуру воздуха до +25°C прогнозируют в Псковской области в начале августа. Об этом в беседе с журналистами сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Август для некоторых может показаться теплее, чем июль. Мы ожидаем достаточно теплое начало августа, возможны температуры до +25°C, это будет сопровождаться южным ветром, что тоже добавляет ощущения тепла. Август должен быть выше нормы или немного выше нормы, но об этом мы сможем судить только в конце», – рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик уточнила, что летом в Псковской области не было температурных рекордов. По данным Псковской Ленты Новостей, последний температурный рекорд был зафиксирован 11 апреля. Абсолютный максимум температуры воздуха в Пскове составил +19,3°C, побив рекорд 2002 года. Тогда в этот день было +18°C.