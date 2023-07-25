Общество

«Экосреда»: Как настроить семью на экологичный образ жизни? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Экосреда», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 июля.

Сегодня все больше людей вовлекаются в осознанный образ жизни — начинают сортировать мусор, ходить на экологические акции и вовлекают в этот процесс родственников.

Ведущий программы «Экосреда», член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров поговорил со своей гостьей Майей Судницыной о том, как настроить семью на экологичный образ жизни и при этом комфортно сосуществовать.