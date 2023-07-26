Общество

Гастропраздник «Ах, окрошка!» прошёл в Острове в третий раз

Фестиваль «Ах, окрошка!» прошел в Острове в третий раз. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава района Дмитрий Быстров.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«Радует, что этот праздник традиционной русской культуры полюбился островичам. Об этом можно судить по тому количеству посетителей, который праздник собрал в Дни города – сотни и сотни людей», - отметил глава района.

Помимо участников, которые соревновались друг с другом в приготовлении самой вкусной и самой оригинальной окрошки, посетители участвовали в народных играх, водили хороводы, пели песни.

Гости угощались не только самым популярным летним супом, но и всевозможными лакомствами островских производителей.

«У нас есть уверенность, что "Ах, окрошка!" станет традиционным. И этот веселый гастропраздник с каждым годом будет привлекать в наш город все больше и больше путешественников», - заключил Дмитрий Быстров.